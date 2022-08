Chapelaria Sol & Lua realiza desfile de moda na Expoacre 2022

No próximo dia 6, sábado, a Chapelaria Sol & Lua, vai realizar um desfile nas passarelas do espaço do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado do Acre (Sebrae/AC) no Parque de Exposições Marechal Castelo Brando, onde acontece a Expoacre 2022.

Segundo a CEO da Sol & Lua, Lindomar Neves, o evento será uma ótima oportunidade para os acreanos conhecerem a nova coleção da marca e produtos que estiveram nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), e tem feito sucesso entre artistas que já foram vistos com chapéus da marca, entre eles, a atriz Fabiana Carla, o cantor Reginaldo Sama, a atriz e cantora Isabel Fillardis.

Segundo a empresária, o Sebrae é um parceiro de longa data da empresa e atualmente desenvolve uma consultoria para a Sol & Lua. “Estamos muito felizes com esse momento na Expoacre, com essa oportunidade de junto ao Sebrae mostrarmos mais da nossa empresa e de nossos produtos”, afirma.

O desfile de moda da Sol & Lua, está marcado para dia 6 de agosto, sábado iniciar às 20h, no Espaço Sebrae, no Parque de Exposições.