Descubra uma técnica eficiente de camuflar as cicatrizes pós-operação com a única especialista de Rio Branco

A técnica que a Dra. Kelma Roque, Biomédica Esteta, oferece é uma proposta paramédica, ou seja, uma alternativa eficaz para camuflar qualquer tipo de cicatriz, sem procedimento cirúrgico, além de ser praticamente indolor.

O procedimento tem o objetivo de atingir tons mais escuros, ou reverter a situação clareando as cicatrizes, vai depender de cada paciente, e suas necessidades, tendo sempre em mente o intuito de igualar o tom da cicatriz, ao da pele, disfarçando assim o problema que tanto incomoda o paciente.

Atualmente as mulheres têm recorrido à técnica com mais frequência não só para camuflar as terríveis estrias, mas também para camuflar cicatrizes de cirurgias como as que mostro de uma paciente decorrentes de um procedimento de ABDOMINOPLASTIA.

A técnica prevê a aplicação de uma fórmula preparada pela BIOMÉDICA ESTETA, no momento da aplicação, pois cada tonalidade de derme é única.

O objetivo é camuflar as cicatrizes utilizando um tom próximo ao da pele da paciente, para assim consegui atingir um aspecto bem natural.

Como demonstrado na filmagem a área a ser camuflada é inicialmente neutralizada, e após o resultado inicia-se o depósito de cor de acordo com a reação da pele a ser tratada.

Costumo acompanhar todos os meus pacientes até quatro meses pós realização do procedimento, momento em que é finalizada a fixação do produto na derme, ou seja, até ficar TOP das GALÁXIAS como de costume. Mudar vidas esse é o meu propósito.