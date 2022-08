Dia dos Pais: data comemorativa já foi celebrada em outros dias no Brasil; conheça a origem

Com origem na década de 50, as comemorações do dia dos pais nem sempre foram no segundo domingo de agosto, como acontece atualmente. Para movimentar as páginas publicitárias de um jornal, o publicitário Sylvio Bhering criou a data, que foi comemorada no dia 16 de agosto e seguiu dessa forma por anos, até ser alterada para o segundo domingo de agosto, dia em que geralmente os pais têm folga.

Segundo o jornalista e publicitário Elenilson Oliveira, a data representa no calendário um momento intenso de movimento no ambiente publicitário, assim como outras datas sazonais. “É um momento de focar no processo criativo, testar gatilhos de memória, sugerir sensações e emoções, tendo como foco sempre a divulgação dos produtos ou serviços do cliente”, explica.

Diferente da forma como a data foi criada nos Estados Unidos, no Brasil a data foi pensada, principalmente, para movimentar o meio publicitário e comercial, além da tentativa de associar a data ao dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, comemorado dia 16 de agosto no calendário litúrgico da Igreja Católica.

Nesta data, parte da população homenageia não apenas seus pais, mas também toda figura paterna presente na sua vida, como avós, tios e padrinhos, com presentes e mensagens.

De acordo com Elenilson, com a proximidade da data, grandes marcas trabalham campanhas específicas com intuito de alavancar as vendas, manter e alcançar novos clientes. “Com as constantes mudanças no mercado publicitário e, principalmente na realidade da sociedade brasileira, os desafios da atualidade estão voltados para a produção de campanhas e, consequentemente, peças que estejam de acordo com essa realidade”, explica.

Para o publicitário, a representatividade é um dos maiores pontos para peças publicitárias que buscam alcançar nichos diferentes dentro do mesmo público, para gerar sentimento de pertencimento com o produto.

No Brasil, a data comemorativa reúne diversas famílias, pais e filhos, avós, tios, padrinhos, padrastos e outras figuras paternas em restaurantes, shopping centers, balneários, parques e outros centros de lazer familiar. Antes da data, as lojas são movimentadas durante a compra de presentes.

Campanhas

As peças publicitárias acompanham o momento que a sociedade brasileira passa, mesmo que seja algo desagradável, como a pandemia de Covid-19. Principalmente em 2020, primeiro ano da pandemia, as campanhas publicitárias para o dia dos pais foram feitas com homens e crianças usando máscara de proteção facial.

Outras campanhas que acompanham os movimentos sociais também fazem uso de memes, expressões e até lutas sociais que estão em alta nas conversas e discussões da população, com uso de elementos visuais que aproximam pessoas do serviço ou produto.