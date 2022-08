Dr. Beirute desiste de disputar Senado para apoiar Gladson e Ney Amorim

O PSDB anunciou em coletiva de imprensa, na noite desta quinta-feira (18), a desistência da candidatura ao Senado do Dr. Beirute para apoiar Ney Amorim (Podemos) e o governador Gladson Cameli.

A candidatura de Beirute havia sido lançada após ruptura entre o PSDB e o governador, mas os dois partidos ponderaram que o racha prejudicaria todos os lados. “É salutar essa unificação para esta união de forças para o Senado e volta-se apo cenário que é possível em prol de outra candidatura e unificação de tempo que -unidos- sai de 15 segundos de tempo de TV para 1 minuto”, disse o presidente do PSDB, Antônio Pedro.

O agora ex-candidato a senador, DR. Beirute disse que tem certeza que a escolha foi acertada e negou pressão a desistência. “É com satisfação de poder ajudar e trabalhar para o fortalecimento dessa coligação. Temos o nosso governador Gladson Cameli, candidato a reeleição e o Ney Amorim, que será nosso senador. Estamos apenas aguardando alguns trâmites que precisam ser feitos de forma legal, mas agora fica mais um soldado, pois estou aqui para contribuir e podem ter certeza que teremos sucesso”, disse.

Luis Calixto, articulação política da campanha de Gladson Cameli, disse que a atitude do Dr Beirute e do PSDB é parte do exercício da política. “Partido que não tem candidato é time que não tem torcida, mas entendemos que a divisão prejudica e a divisão beneficia nossos adversários e é importante para o governador Gladson, além de sua eleição, a eleição de um senador e isso vai se materializar com a decisão do PSDB, que é fiel ao governador desde o início e isso sempre será levada em consideração”, afirmou.