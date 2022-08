Dupla João Lucas e Marcelo e cantor Alex Ronaldo são as atrações da ExpoQuinari

A ExpoQuinari acontece no município de Senador Guiomard, conhecido como “Quinari”, nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, no Parque Canaã. A prefeitura do município prepara uma super festa. As atrações contam com nomes de destaque nacional como a dupla João Lucas e Marcelo e Alex Ronaldo, além de atrações locais.

Considerado os reis do funknejo, a dupla sertaneja João Lucas & Marcelo é atração confirmada da ExpoQuinari. A informação foi publicada nas redes sociais do evento. Outro nome confirmado foi do cantor Alex Ronaldo.

Confira o vídeo do evento: