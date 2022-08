Encontro de milhões: Nayara Vilela divide palco com cantor Tierry; veja mais

Boteco do H

O empresário Agacis Lima e sua esposa Tânia Santos, receberam amigos e familiares no sábado, 13, para comemorar os 60 anos do Aga no Espaço H Eventos em uma bela festa! Tudo estava impecável, confira alguns flashes.

VIVA A ROBERTHA

Quem trocou de idade no domingo , 14, foi a jornalista e colunista social Robertha Moura, que ganhou vários mimos e felicitações por ser uma pessoa especial. Parabéns, amiga!

BDAY Mirla

A assessora parlamentar Mirla Sales deu mais uma volta ao redor do sol na quinta-feira (11), mas recebeu os amigos para comemorar a data no sábado, no Restaurante Tardezinha Grill.

Show Alexandre Pires

Dia 9 de setembro acontece o mega show do cantor Alexandre Pires, e os ingressos já estão se esgotando. Corra para não perder esse mega show!

Glamour

No glamour desta semana ela que vem arrasando nos palcos, a bela cantora Nayara Vilela durante sua apresentação no Festival do Açaí em Feijó.

Viva ao Vagno

Segunda, 15, o dia foi do colunista social Vagno Di Paula. A coluna registra e deseja os parabéns!

FEIRINHA SAMAWMA

Feirinha do Shala: brechós, plantas e arte em um só lugar

O estacionamento do Samaúma Yoga Shala dará lugar para pequenos empreendedores e artistas de Rio Branco no próximo sábado, 20 de agosto, a partir das 17 horas. A Feirinha do Shala, edição Zen terá a oitava edição do Coletivo Brechós, música ao vivo, dança tribal, tecido acrobático, sebo, plantas, óleos essenciais, artesanatos, comidas saudáveis entre outros produtos, serviços e atrações.

O objetivo é reunir microempreendedores e artesãos e dar espaço para que o público possa interagir e conhecer as 30 iniciativas que estarão presentes.