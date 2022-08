Família inteira é investigada e caso de hanseníase é confirmado no Acre

A Secretaria de Saúde do município de Xapuri registrou um caso de hanseníase nesta . A coleta do exame foi realizada após uma família apresentar sintomas da doença. Um dos familiares já tinha passado pelo tratamento da doença.

O caso aconteceu no Seringal Nazaré e a equipe da Saúde do município foi informada por meio de um morador não identificado. “Uma pessoa da família já tinha feito tratamento de hanseníase e fizemos contato com o pessoal do Mohan. Após consulta com um dermatologista, foi feito exame, e destas pessoas que foram notificadas uma delas deu positivo”, confirmou ao g1, o secretário de saúde do município, Vagner Menezes.

Dados do Programa de Controle da Hanseníase, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontam um aumento de 24% nos casos de hanseníase em 2021, comparando com o ano anterior. Foram registrados 86 casos novos da doença em 2020. Já em 2021, esse número aumentou para 107.

O protocolo do município orienta que quando a pessoa é diagnosticada com a doença, o caso é comunicado à capital, Rio Branco. A partir daí o Estado envia a medicação e no município é feita a distribuição das doses para os pacientes.