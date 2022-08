Festival de Praia de Carnaubeira marca início das festividades do aniversário de Sena Madureira

Para iniciar as festividades do aniversário do município de Sena Madureira, interior do Acre, o Festival de Praia de Carnaubeira tem três dias de festa com diversas atrações locais. Com data marcada para os dias 2, 3 e 4 de setembro, o Festival reúne diversos munícipes e moradores de outras cidades.

Segundo o secretário de Cidadania e Assistência Social do município, Daniel Herculano, o Festival é um momento de confraternização. “Chamo toda população de Sena Madureira para este evento que marca o calendário de festividades do mês do aniversário da cidade”, diz.

O evento é aberto ao público e tem início às 9h e segue até às 17h30, na Praia do Amarilho, com diversos shows de atrações da cidade e do Estado. Dentre as atrações estão a Banda do Kambas, Grupo Skema 3, Os Cobras Dance, Trio Furacão, Nayara Vilela, DJ Raelison, Cleuton & Maclean.

O Festival é realizado pela Prefeitura de Sena Madureira através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS) e a Secretaria de Administração, com organização de DJ Wagner e DR Produções e Eventos.