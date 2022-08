Flamengo x Corinthians: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Invicto há oito jogos, o Flamengo vive seu melhor momento na temporada. As vitórias na capital paulista sobre Corinthians e São Paulo na última semana, ambas por 2 a 0, mostraram o equilíbrio do elenco rubro-negro. O time principal venceu com autoridade os alvinegros, enquanto o alternativo controlou a maior parte do duelo com os tricolores.

O Corinthians, por sua vez, busca uma virada histórica para manter vivo o sonho do bicampeonato da América. Vindo de empate em 1 a 1 com o Avaí, no último sábado, pelo Brasileirão, a equipe de Vítor Pereira terá formação diferente da utilizada no jogo de ida contra o Fla, uma vez que Renato Augusto e Willian estão recuperados de lesões.

A última vez em que Corinthians e Flamengo se encontraram na Copa Libertadores foi em 2010, quando os cariocas eliminaram os paulistas nas oitavas de final. Na ocasião, cada equipe venceu uma partida, mas o Rubro-Negro levou a vaga por ter feito um gol fora de casa.

Antes, os times já tinham se enfrentado na fase de grupos da Libertadores de 1991. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 em Cuiabá. No segundo, vitória do Flamengo por 2 a 0 no Pacaembu, naquela que ficou conhecida como “Noite das Garrafadas”. A partida terminou aos 38 minutos do segundo tempo quando a torcida corintiana começou a atirar objetos em campo.

Transmissão: SBT e Conmebol TV.

Tempo Real: você acompanha tudo no ge (clique aqui para seguir).

Escalações prováveis

Flamengo – Técnico: Dorival Jr.

Dorival Júnior não faz mistério. O time do Flamengo que vai a campo é o mesmo que vem disputando os principais jogos desde a goleada por 7 a 1 sobre o Tolima, em 6 de julho. No último sábado, nos 2 a 0 sobre o São Paulo, pôde poupar a maior parte da equipe principal. Depois dos 20 minutos da etapa final que Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol entraram para frear o ímpeto do adversário.

Já inscrito na competição, o volante chileno Erick Pulgar não será relacionado para a partida. Já o lateral-direito Guillermo Varela, regularizado junto à CBF, só pode ser registrado na Libertadores na próxima fase caso o Flamengo avance.

Possível time: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

Quem está fora: Bruno Henrique e Rodrigo Caio, entregues ao departamento médico.