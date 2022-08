Incêndio invade lixão de Sena Madureira e bombeiros são acionados

Apesar das inúmeras recomendações que são feitas diariamente, as ocorrências de incêndios continuam sendo registradas na cidade de Sena Madureira. O exemplo disso foi o que aconteceu nesta quarta-feira (17) no lixão municipal, situado na altura do km 5, da BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

Os próprios moradores deram definição do sinistro e acionaram o Corpo de Bombeiros, visto que, algumas casas próximas poderiam ser afetadas. Além disso, a fumaça estava tomando de conta do local e prejudicando a saúde dos moradores, especialmente crianças e idosos.

Com toda a técnica necessária e muito esforço, os Bombeiros de Sena Madureira conseguiram evitar a propagação das chamas. “Nessa questão do lixão, o trabalho é mais complicado porque tem a presença de vários materiais. Mesmo assim, conseguimos fazer o controle do incêndio e evitar danos maiores”, comentou o cabo Isaías.

Até agora ainda não se sabe quem provocou o incêndio.