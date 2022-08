Mulher fica ferida após colidir moto com caminhão boiadeiro no Acre

Uma mulher de 27 anos ficou ferida após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão boiadeiro na tarde desta sexta-feira (19), próximo a um posto de combustível na Via Chico Mendes, no bairro Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a mulher trafegava em uma motocicleta modelo Honda Pop, de cor vermelha e placa MZY-7031, no sentido bairro-centro, quando ao fazer a rotatória colidiu na lateral do caminhão boiadeiro, de cor azul e placa NBJ-9005, que trafegava na rotatória no mesmo sentido da vítima.

A mulher caiu da moto e sofreu uma possível fratura no braço, e o motorista seguiu com o caminhão até uma curva em frente ao estádio Arena da Floresta. Ele voltou a pé até ao local do acidente e prestou socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou a ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a mulher ao pronto-socorro de Rio Branco, estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia e a motocicleta da mulher foi removida do local.