Petecão e Jorge Viana são os candidatos mais rejeitados pelos acreanos, diz pesquisa

A pesquisa Ipec encomendada pela Rede Amazônica e divulgada nesta terça-feira (30) aponta que os candidatos ao governo Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) têm maiores índices de rejeição pelos acreanos na disputa nas eleições de 2022.

Segundo a pesquisa, o candidato Sérgio Petecão (PSD) tem 39% de rejeição, seguido por Jorge Viana (PT), que aparece em segundo com 26%. O candidato Márcio Bittar (UB), aparece em terceiro com 20% e em seguida Mara Rocha (MDB) com 15%.

Dentre os menos rejeitados estão o candidato à reeleição Gladson Cameli (Progressistas) com 12%, David Hall (AGIR) com 11% e Nilson Euclides (PSOL), com menor índice de rejeição, com 10%.

Cerca de 2% dos eleitores disseram que poderiam votar em todos, já 10% não sabem ou não puderam opinar.

Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto em 12 municípios. O nível de confiança é de 95% com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01886/2022.