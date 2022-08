PL confirma lançamento de Márcia para o Senado e apoio a Mara ao Governo

O PL (Partido Liberal) realizou sua convenção no início da noite desta sexta-feira (5), no auditório da Livraria Paim, no centro de Rio Branco. “Nós vamos marchar com a meta de eleger uma senadora para ajudar no segundo mandato do presidente Bolsonaro”, disse, na largada da convenção, o presidente regional do PL, Édson Siqueira”. A convenção foi aberta pontualmente às 18 horas.

“Márcia Bittar será candidata ao Senado e está alinhada com Bolsonaro para proteger a Amazônia, numa visão que não seja só uma ação em defesa das florestas e dos bichos. É de gente que estamos falando. São 23 milhões de pessoas que precisam da nossa ação”, afirmou Siqueira.

A convenção foi aberta com a palavra dos pré-candidatos a deputados estaduais. São 25 candidatos do PL e outros 25 dos Republicanos. Só o Republicanos vão lançar candidatos a deputados federais, com nove postulantes. “Este é um Partido que defende os princípios do cristianismo e da família. É por isso que estou aqui”, disse o ex-vereador Afonso Fernandes, candidato a deputado estadual.

Em seguida falou a jornalista Wania Pinheiro, candidata à Assembleia Legislativa.”Com certeza vamos fazer uma campanha linda e em paz”, disse Wania. “Nós vamos fazer de dois a três deputados. Quero ser uma das eleitas”, disse a candidata.

Segundo ela, com a eleição de Márcia Bittar para o Senado o Acre terá uma parlamentar determinada para carrear recursos para o Acre. Ao lado de Márcio Bittar, vamos ter recursos seguros para o Acre”, disse.

Wania Pinheiro anunciou que tem quatro netos e que um deles é autista, razão pela qual ela quer irmanar-se na luta. ” Só quem tem uma criança assim na família sabemos dos sacrifícios e da luta que temos que fazer diariamente”, acrescentou.

Azevedo, candidato que representa o sistema penal, disse que, com sua eleição, a Assembleia Legislativa terá um nome forte para defender os interesses da categoria e do sistema de segurança pública.

Ozeias Silva, outro candidato, lembrou que ficou de fora da eleição de vereador em Rio Branco por apenas 200 votos.

O empresário Zé Lopes disse que esta é a sua campanha e que vai lutar também para que o sol faça no mínimo três deputados. “Temos a obrigação de elegermos a Marcia Bittar”, disse.

A deputada Antônia Lúcia, candidata à reeleição pelo Republicanos, defendeu valores democráticos. “Hoje vi com alegria o presidente anunciando benefícios aos taxistas e os caminhoneiros”, disse Antônia Lúcia, em referência ao presidente Jair Bolsonaro.

Marcia Bittar, aprovada como candidata ao Senado, homenageou o ex-marido Marcio Bittar, a quem classificou como um líder. “Ele está indo ao sacrifício de ser candidato ao Governo para impedir a aliança que apoia a volta da esquerda ao poder no nosso Esrado”, disse a candidata.

“Somos, com a deputada Mara Rocha disputando o Governo, os nomes que representam o presidente Jair Bolsonaro nesta disputa. Não merecemos viver miseravelmente numa região em que temos as riquezas que Deus nos deu”, acrescentou.

Márcio Bittar disse ainda que vai à campanha em defesa de valores cristãos. “Sou contra todos os valores que violam a família. Sou contra a legalização do aborto e do uso da maconha, alem da política de gênero”, disse Márcia Bittar.

“Estou nesta campanha para agradecer àquele que nos criou. Bolsonaro tem um carinho especial pelo Acre e vamos repetir isso. Tentaram botar sal na nossa candidatura e daqui para frente vamos só pedir votos”, disse.