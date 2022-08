Polícia prende dois por estupro no Acre; uma das vítimas tem transtornos

Dois crimes chocaram a população que reside em Marechal Thaumaturgo, um dos quatro municípios acreanos que apenas possui acesso fluvial e aéreo. Dois homens, um de 46 anos e outro de 20 foram presos acusados do crime de estupro. Uma das vítimas tem apenas 13 anos e possui transtornos neuropsiquiátricos.

A polícia Civil cumpriu os dois mandados de prisão preventiva nesta terça-feira (16). O homem de 46 anos é acusado de estuprar a menina de 13 anos, tendo registrado o crime por meio de filmagem. As relações sexuais foram mantidas com uma adolescente de 13 anos, que de acordo com o relato policial, possui defict cognitivo.

As informações foram levadas pelo Conselho Tutelar à Polícia Civil. O rapaz de 20 anos também foi preso acusado de manter relações sexuais mediante o uso de força com uma menina menor de 18 anos. Para manter o crime em sigilo, o acusado fez ameaças contra a vida da vítima e de seus familiares.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Acre, as ações estão sendo intensificadas para combater a criminalidade em todas as regionais. “A iniciativa conta ainda com o apoio do Ministério da Justiça, através do Programa Guardiões da Fronteira, contribuindo sobremaneira no combate a criminalidade”, informa a Polícia Civil.