No final da manhã desta quinta-feira (11), a população interditou a BR 364, na altura do Café Ideal, no Distrito de Extrema, em Rondônia, próximo a fronteira com o Acre.

A principal reinvindicação da população é por segurança. Moradores afirmam que vêm sendo alvo de constantes assaltos e pedem patrulhamento ostensivo.

O principal alvo dos assaltantes são veículos, especialmente as caminhonetes. A interdição iniciou por volta de 12h e segue por tempo indeterminado.

