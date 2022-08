Preço médio do combustível no Acre ainda é o maior do Brasil, indica ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou um levantamento referente à semana de 21 a 27 de agosto que aponta que os estados do Acre, Roraima, Amazonas e Tocantins são os quatro estados com gasolina mais cara do Brasil. O preço médio do combustível no Acre foi analisado em 39 postos e registrado em R$5,78.

De acordo com o levantamento da ANP, a Região Centro-Oeste tem uma média de preço de R$5,07 por litro de gasolina, enquanto apenas no estado do Acre os moradores pagam R$5,78. Na sequência, aparece Roraima, com o litro custando R$ 5,71, Amazonas, R$ 5,54, e Tocantins, R$ 5,49.

Apesar de ser o estado com a gasolina mais cara do Brasil nesta semana, na anterior o preço médio do litro de gasolina vendido no Acre foi de R$5,89.

Segundo a economista do C6 Bank Claudia Moreno, os combustíveis foram os principais responsáveis pela deflação de 0,73% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de agosto.