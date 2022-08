Prefeitura de Rio Branco-AC divulga Processo Seletivo com 86 vagas

No estado do Acre, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Seme divulgou a abertura de Processo Seletivo, o qual tem por objetivo admitir 86 profissionais de níveis fundamental, médio e superior, bem como formar cadastro reserva, a fim de atuarem nas escolas urbanas e rurais do município.

As chances são para os cargos de Professor de Educação Especial – Mediador Zona Urbana (35); Professor de Educação Especial – Mediador Zona Rural (1); Professor de Educação Especial AEE – Zona Urbana (8); Professor de Educação Especial Bilíngue Zona Urbana (3); Professor de Educação Especial Bilíngue Zona Rural (1); Professor de Educação Especial – Libras Zona Urbana (4); Professor de Educação Infantil – Pré Escola Zona Urbana (6); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Zona Urbana (5); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano – Zona Rural (1); Cuidador Pessoal – Zona Urbana (20); Cuidador Pessoal – Zona Rural (1); Assistente Escolar – Zona Rural; Merendeira – Zona Urbana e Merendeira – Zona Rural (1).

Dentro do total de vagas há chances exclusivas aos candidatos que se enquadram nos requisitos específicos.

Caso seja contratado, o profissional deverá exercer funções em jornadas de 25 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal que alterna entre R$ 1.400,00 a R$ 4.127,19.

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato possua nacionalidade brasileira ou equiparada; esteja quite com as obrigações eleitorais; tenha a idade mínima de 18 anos; comprove o nível de escolaridade exigido para o cargo, bem como demais requisitos especificados.

Como participar?

Os interessados devem se inscrever no período de 10 a 12 de agosto de 2022, presencialmente, comparecendo ao Hall do Centro de Convenções da Ufac, situado à Rodovia BR 364, km 04, Campus da Universidade Federal do Acre, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos. Em caso de empate, serão considerados os critérios de maior pontuação na avaliação de títulos, maior tempo de experiência e maior idade, a fim de desigualar os concorrentes.

Vigência

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do edital completo disponível na íntegra em nosso site.

