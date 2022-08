PRF apreende mais de 145 quilos de maconha e prende casal na BR-364

Um grande carregamento de droga foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem, na BR-364, próximo ao município de Ji-Paraná. Na ação, um casal foi preso em flagrante.

Os policiais estavam realizando atividade de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, quando abordaram um veículo Honda Civic, que era ocupado pelo casal, sendo um homem de 31 anos, e uma jovem, de 21 anos.

Durante as buscas, os policiais acabaram encontrando vários tabletes de maconha, pesando 145,56 quilos, que eram transportados no porta-malas do carro.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 2.168,40. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 315.632,30.

O casal foi preso e levado para a sede da Polícia Civil, onde ficou à disposição da justiça e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.