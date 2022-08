Polícia apreende mais de 58 quilos de pasta base de cocaína no Acre

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de drogas em Senador Giomard/AC, na manhã desta segunda-feira (15).

Com apoio da PMAC da Vila Campinas, um VW/Saveiro foi abordado pela PRF no km 75 da BR 364. Diante da fundada suspeita, após conversa com os 4 ocupantes, os policiais decidiram encaminhar o veículo até a Unidade Operacional da PRF, em Rio Branco.

Após uma busca detalhada, foram encontrados 55 embalagens contendo pasta base de cocaína. Totalizando 58,64kg de drogas.

Os envolvidos foram presos e encaminhados para a Polícia Civil.