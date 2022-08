Na tarde de ontem, 31 de julho, os Policiais Rodoviários Federais estavam em ronda no km 130 da BR-364, quando abordaram uma motocicleta Honda CG.

Prontamente os policiais identificaram sinais de embriaguez no condutor. Fato confirmado após a realizado do teste do etilômetro, que confirmou valor de álcool no organismo considerado crime.

O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Civil.