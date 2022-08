Queridinhos: confira os modelos de carro mais comprados pelos acreanos

De acordo com uma análise realizada pelo site Motor 1, sobre os carros mais vendidos no mês de julho, o campeão em vendas pela primeira vez no país em quase oito anos, foi o Gol. O clássico da Volkswagen, foi o preferido em sete estados, incluindo São Paulo, onde emplacou mais de 44% de suas unidades.

Mesmo com o Gol essa ascensão em vendas, a Fiat Strada permaneceu como líder territorial. O Acre foi um dos estados que escolheu o Volkswagen Gol como favorito, fazendo-o ocupar o primeiro lugar em vendas no estado. Em seguida vem a Fiat Strada, Chevrolet Onix, Chevrolet S10 e Chevrolet Onix Plus.

A Chevrolet conquistou a 1ª posição em seis estados, com o Onix à frente em quatro deles – em Pernambuco com dobradinha e em Sergipe com todo o pódio da marca, já no Distrito Federal, a posição no topo foi ocupada pelo Hyundai Creta.