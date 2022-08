O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) abre licitação de pregão eletrônico 308/2022 para contratação de empresa para aquisição de peças de reposição de bombas da marca Imbil Linha INI distribuídas nos municípios atendidos pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 22 de agosto de 2022, 07:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.