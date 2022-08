Site Indica Certo marca presença na Expoacre e realiza cadastro de serviços

Através do site www.indicacerto.com.br é possível encontrar as informações necessárias para contratar os mais variados serviços, com profissionais de diversas áreas cadastrados.

Além de ser o primeiro a ser lançado no Acre, o site poderá substituir o sistema de indicações tradicionais que acontecem desde sempre, o famoso “conhecido” que faz algum serviço.

“Nós criamos essa plataforma quando nos deparamos com algumas dificuldades em contratações aqui em Rio Branco. Temos dificuldade de encontrar algum profissional pra prestar algum serviço, foi quando a gente pensou nesta plataforma que reúne diversos tipos de profissionais das mais diversas áreas”, explica o idealizador da plataforma, Adriano Queiroz.

“Lá você encontra pedreiro, jornalista, arquiteto, é de A a Z”, completa Adriano.

O idealizador continua e diz que a plataforma foi lançada recentemente, no mês de julho. Neste primeiro momento o site está cadastrando profissionais e aos que tiverem interesse, podem entrar diretamente no site e fazer o próprio cadastro de forma gratuita.