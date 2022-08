Vice de Mara, Zamora diz que leis ambientais atrasam o AC e defende o agronegócio como saída

Morando no Acre desde 1987, Fernando Zamora diz que a política é um palco onde se resolve muitos dos problemas da população e foi isso que o motivou a entrar nela. “Minha vida inteira foi de desafios e estou encarando isso como um novo desafio”, ao confirmar seu nome como vice de Mara Rocha, a pré-candidata ao Governo pelo MDB.

Em entrevista ao ContilNet, na noite desta quinta-feira (4), ele informou que antes de receber o convite para a chapa majoritária do partido, chegou a lançar sua pré-candidatura ao Senado pelo PRTB. “Eu recebi esse convite e me senti bem e honrado. Eu não tenho projeto político, tenho o projeto de trabalhar pelo Acre”, diz.

Um dos maiores pecuaristas do Acre, Zamora vê no agronegócio a saída do Acre para o crescimento econômico. “Eu tenho certeza que o Acre vai crescer com a produção, mas 80% dos produtores no Acre são os pequenos e precisam de apoio do Governo”, diz Zamora elencando uma série de medidas que podem ser adotadas, dando ênfase na desburocratização dos processos e “revisão dessas leis ambientais que tem

atrasado tanto o nosso estado”, afirmou.

Sobre o ambientalismo, que tem crescido no Brasil, Zamora afirma que “tem muito mais a ver com a ideologia política do que com a preocupação com a questão ambiental”.

Confira a entrevista: