VÍDEO: caiaque de pescador é invadido por mais de 30 candirus

O peixinho candiru, que mede menos de 5 centímetros, é conhecido e temido na Amazônia pela fama de se alimentar de sangue e também por penetrar orifícios humanos.

A pesca aconteceu no rio Madeira nesta semana e apesar dos vários encontros que já teve com o ‘peixe vampiro’, João, durante a gravação do vídeo, se mostrou surpreso pela quantidade de candirus dentro da pirarara e depois com os que ficaram no caiaque.

“Eram mais de 30 candirus. Meu caiaque ficou cheio deles. Eles entraram na minha roupa. Em tudo tinha o peixe, no bolso da calça, no boné, dentro do caiaque. Isso porque foi rápido, eu fisguei, tirei foto, e soltei a pirarara”, diz.