VÍDEO: Incêndio invade área de terras em Sena Madureira

Uma área de terras localizada no final do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, foi consumida por um incêndio na tarde desta terça-feira (2). Até o presente momento, ninguém sabe ao certo como o sinistro foi iniciado.

Pela parte da manhã, os Bombeiros conseguiram debelar as chamas em um terreno bem próximo a essa localidade.

“Agora à tarde, quando vimos, o fogo estava tomando conta de tudo. A fumaça invadiu as nossas casas. Foi um momento muito ruim porque ainda estou me recuperando da gripe”, comentou a dona de casa Maria de Fátima Pessoa, residente no Bairro Ana Vieira.

Mais uma vez os Bombeiros foram acionados e conseguiram, após longo trabalho, evitar que as chamas se propagassem para as residências.