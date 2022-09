Acre teve uma das quedas mais tímidas no preço da gasolina, diz levantamento

O preço da gasolina nos postos de combustíveis no Brasil recuaram 8,35% em setembro com relação a agosto, para a média de R$5,193 o litro, o menor desde fevereiro de 2021, segundo a empresa de soluções em gestão de frotas ValeCard. A queda inclui a redução de preços de 7% pela Petrobras.

No Acre, a redução foi a mais tímida entre os estados, com -4,45%, seguido da Bahia com -5,41% e Roraima com -6,25%. Por outro lado, a maior redução no valor do combustível foi no Rio Grande do Norte, com -11%, seguido de Amapá com -11,68% e Pernambuco com -10,65%.

Os dados foram obtidos a partir do registro das transações com o cartão ValeCard, feitas entre os dias 1 e 27 de setembro em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados.