Alexandre Pires, exposição e mais: confira as melhores opções de lazer no Giro Cultural

‘Sextou’ por aí? Por aqui, sim, e com a chegada do final de semana, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Nesta sexta-feira (9), acontece um dos shows mais aguardados do ano: O Baile do Nego Veio, com Alexandre Pires. O show será realizado no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, pela Destak Promoções.

O espetáculo de dança Renascer, de Henrique Queiroz, estreiou dia (1), às 19h30, na Usina de Arte João Donato, e seguirá em cartaz até o dia 18 de setembro, às sextas, sábados e domingos, no mesmo horário. Aproveite! A entrada é gratuita.

A 4ª Edição do Encontro das Brecholeiras acontece neste sábado (10), das 09h às 19h no Horto Florestal. Confira!

Neste sábado (10), às 22h, a banda Ozzmosis, com o cover do Ozzy Osbourne, Rodrigo Tomé, de São Paulo, faz um tributo ao Ozzy Osbourne. As vendas de mesas e ingressos são feitas pelo WhatsApp (68) 99973 5138.

A exposição “Habita-me na Revoada”, por Hellen Lirtêz, Marina Bylaardt, Nattércia Damasceno e Rafa Zanatta está disponível para visitação do público até o dia 16 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sesc Centro.

