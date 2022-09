Cantora acusada de roubar R$ 1 milhão e matar amigo faz confissão

Maryanna Munhoz é acusada de matar e roubar R$ 1 milhão de Marcelo do Lago Limeira, que seria amigo da cantora. Apesar de negar o assassinato, a artista confirmou que ocultou o cadáver do homem e usurpou a sua identidade. Durante uma entrevista, a mulher explicou como cometeu os crimes.

A mulher foi presa pela Polícia Civil de São Paulo em 29 de agosto, suspeita de ter matado o amigo, assumido a identidade dele e tomado posse dos bens da vítima.

Segundo a investigação, Maryana Elisa Rimes Paulo teria movimentado cerca de R$ 1 milhão do patrimônio de Marcelo do Lago Limeira, por mais de um ano.

“O julgamento vai estar aí, as coisas vão aparecer. Nunca fui fria, nem calculista. Não acredito que seja assim, ainda não acredito”, pontuou Maryanna durante uma entrevista a Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, da Record.

“Eu que dava a medicação porque ele estava se recuperando da cirurgia. Nesse dia, ele estava muito agitado, nervoso. Falei para ele: ‘Vou deixar seus remédios aqui’. Deixei lá a medicação para ele tomar, não preparei. No outro dia, quando cheguei, fiquei apavorada porque pensei que eu tinha matado ele pelo fato de ele ter tomado os remédios”, pontuou Maryanna.

“[Pensei] Que eu ia presa, não sabia o que fazer, comecei a ficar desesperada”, disparou.

A investigação policial afirma que a cantora teria envenenado Marcelo com os remédios. apavorada com a morte do amigo, Maryanna buscou a ajuda de Ronaldo Bertolini para ocultar o corpo. “Ajudei ela a transportar o corpo até o local onde foi deixado [o cadáver]”, revelou. Ele se entregou à polícia após a entrevista.