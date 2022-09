Casa pega fogo em comunidade no Acre e Bombeiros se deslocam 50 km para ocorrência

Uma ocorrência de incêndio em uma residência de madeira da Comunidade do Acuraua, à 50km de distância da cidade de Tarauacá, precisou de uma guarnição do 7º Batalhão de Prevenção, Educação e Combate a Incêndios Florestais (BPECIF) para evitar que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas.

Ainda que o Corpo de Bombeiros tenha controlado o fogo, uma casa vizinha teve uma parede queimada, em virtude da radiação emitida pelo fogo da casa incendiada. Segundo informações da página Bombeiros Acre, foi realizado o rescaldo sem nenhuma alteração.

A vítima do incêndio foi encaminhada para a assistência social do município.