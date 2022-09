Conhecida há mais de 20 anos, Sorveteria Chaumas inaugura nova loja nos próximos dias

A história que teve início na Sorveteria Acrebom, próximo a Escola Estadual Neutel Maia, em 1992, agora ganha um novo capítulo: a Super Chaumas Sorvetes e Açaí inaugura uma nova loja no Auto Posto Amapá, no dia 20 de setembro.

Segundo o proprietário da sorveteria – que dá nome ao estabelecimento – Chaumas Araújo, a sua história com o sorvete iniciou na sorveteria do seu tio Lauro, dono da Acrebom. “Em 2001 eu aluguei um ponto no bairro Quinze, onde hoje é meu estacionamento. Era uma sorveteria com estrutura de madeira, começamos bem humildemente. Após 5 anos nesse lugar, eu comprei um ponto no outro lado da rua e construí uma estrutura de alvenaria, onde funciona hoje”, conta.

Chaumas explica que, com o passar do tempo, a estrutura da sorveteria foi ampliada e outros pontos foram distribuídos pela cidade, como no bairro Bosque e na rua Isaura Parente. “Com a pandemia, tivemos que fechar, mas já vamos abrir outros pontos, eu tenho material guardado dessas lojas que fechamos. A pandemia foi uma prova muito forte”, diz.

Atualmente, a Sorveteria Chaumas serve, além de picolés e sorvete na casca, com uma variedade de sabores, incluindo “tô pensando” e “qualquer coisa”, açaí cremoso, empadas e sorvetes na taça, como sundae e banana split. Segundo Chaumas, o fornecedor de açaí é o mesmo há 15 anos e segue com a qualidade de sempre. Além disso, o estabelecimento possui fábrica própria, localizada dentro da sorveteria.

“O sorvete é fabricação própria, temos nossa fábrica reservada. Nós trabalhamos com leite pasteurizado, temos nossa própria pasteurizadora para processar a massa do sorvete e estamos com ela há 15 anos”, explica.

Além da venda na Sorveteria, que possui ambiente familiar, o estabelecimento também trabalha com delivery. Segundo Chaumas, foi durante a pandemia que viu necessidade de iniciar as entregas diretamente nas casas dos clientes. A sorveteria tem entregador próprio e os pedidos podem ser feitos através do número (68) 99225-4271.

Projetos futuros

No dia 20 de setembro, a Sorveteria inaugura uma nova loja no Auto Posto Amapá, com um ambiente ao ar livre, próximo a conveniência e a lanchonete presente no posto.

Outro projeto para a sorveteria é a instalação de uma nova fábrica, separada da atual localizada dentro do estabelecimento, para que possa ser feita uma logística para fornecimento de sorvete para outras lojas. “É um projeto para o futuro, mas vamos começar”, explica.

Veja fotos: