Corpo de bebê acreano que morreu de AVC em Roraima ainda aguarda translado

Na manhã do último domingo (18), a morte do pequeno Davi Moreira dos Reis, de 1 ano e 8 meses, comoveu os acreanos nas redes sociais, que levantaram uma corrente de solidariedade para que a família pudesse realizar o translado do corpo da criança, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Além do corpo, o dinheiro arrecadado também será para trazer os pais Thayane e Thiago de volta para o Acre, onde devem velar e enterrar o corpo de Davi, junto de amigos e familiares.

Segundo uma tia da criança, o corpo ainda não foi embarcado por falta de vaga de carga, que é a forma como é feito o translado. “Nos finais de semana, os escritórios de carga fecham e por isso não conseguimos embarcar, não é apenas a questão do dinheiro, pois as pessoas estão enviando e ajudando, estamos próximo do valor, se faltar, será pouca coisa. O corpo ainda não foi embarcado por falta de vaga mesmo, e ele não pode ir para outro município”, explica.

Ainda de acordo com Glória, a tia de Davi, tudo está sendo feito para que o corpo embarque ainda nesta segunda-feira (19), mas assim como em Rio Branco, em Roraima não há muitos voos. “Lá saem poucos voos, mas eles estão bem assessorados, até mesmo os médicos estão ajudando. Estamos fazendo o possível para que embarque hoje, mas ainda não temos a confirmação. Estamos aguardando a notícia de lá”, diz.