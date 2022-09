“O que fiz de errado, Deus?”, diz mãe de bebê acreano que morreu vítima de AVC em Roraima

A morte do pequeno Davi Moreira dos Reis, de 1 ano e 8 meses, vítima de uma hemorragia cerebral, comoveu os acreanos. O pequeno havia saído o estado há três meses com os pais, Thiago e Thayane, para morar em Roraima.

Pelas redes sociais, Thayane questionou Deus sobre a morte prematura do filho. “O que eu fiz de errado para tu tirar meu menino de mim?”.

Apesar do desespero, ela demonstrou aceitar a situação. “Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor”, publicou em seguida.

Os sonhos da família foram interrompidos neste domingo (18), quando o bebê morreu em um hospital do estado. A aflição começou na quinta-feira (15), quando ele passou mal após o almoço, teve uma parada cardíaca, foi intubado e levado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

No hospital, os médicos descobriram que Davi nasceu com uma malformação no cérebro que ainda não tinha sido descoberta em outras avaliações. Ele teve morte cerebral confirmada no domingo (18).

Nas redes sociais, amigos e familiares iniciaram uma campanha para arrecadar dinheiro para o translado do corpo e para que os pais retornem ao Acre para velar e enterrar o pequeno ao lado de familiares.

Uma tia da criança informou que aguarda informações sobre o translado e agradeceu o carinho: “Desde já agradecemos a preocupação e cuidado de todos. Tem sido surreal a corrente de amor que se levantou a favor do Davi e dos seus papais nesse momento de dor”, escreveu.