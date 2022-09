Corpo de colono que desapareceu nas águas do Rio Acre é encontrado três dias depois

O corpo do colono Sebastião Carneiro da Silva, de 49 anos, que havia desaparecido nas águas do rio Acre, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, em Xapuri.

Segundo o site o Alto Acre, o corpo foi localizado há cerca de três dias e Sebastião morava com sua mãe no Seringal Novo Catete, às margens do Rio Acre, em Xapuri e no feriado da Independência, no último dia 7, ele teria ajudado a colocar várias melancias no barco para levar até a cidade, onde seriam vendidas.

Como ele era cardíaco, não podia fazer muito esforço físico, mas, teria carregado muito peso subindo e descendo o barranco com as melancias que seriam vendidas na cidade e foi durante o trajeto que Sebastião teria passado mal, a suspeita é que teve um ataque cardíaco, e caiu fora do barco desaparecendo no rio.

Apesar de o caso estar sendo tratado como uma fatalidade, somente a perícia poderá indicar a real causa da morte do colono. O corpo foi transferido para IML, em Rio Branco.