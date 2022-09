Em entrevista ao vivo no ContilNet, Vanda Milani revela motivos de rompimento com Gladson

A candidata a senadora Vanda Milani (Pros), não se esquivou de responder perguntas polêmicas durante a entrevista que concede nesta segunda-feira (12) ao ContilNet.

Questionada sobre o motivo de seu rompimento com Gladson Cameli (Progressistas) que concorre à reeleição para governador do Acre, ela desabafou: “Ele não teve uma aliada mais leal a ele do que a Dra Vanda Milani em todos o sentidos”, disse.

A deputada federal lembrou ainda que ela não foi a única aliada de Gladson a romper com o chefe do Executivo, mas afirmou ter seus motivos e não se arrepender:

“Dos nove- parlamentares da bancada- praticamente todos saímos. Há dois anos eu decidi que sairia candidata ao Senado e eu dizia ao governador: ‘O senhor tem o seu sonho e eu tenho o meu’, então ele sabia e até me convidou para ser vice-governadora e eu disse para ele não fazer isso porque já tinha prometido para todo mundo, mas chegou uma hora que não deu mais para suportar porque a minha meta era ser pelo menos candidata ao Senado e ele foi ali, alisando um e outro e, como meu filho, Isarel Milani, é candidato a deputado federal e não foi para o PP, o governador demitiu a metade de indicação nossa. Eu tentei conversar, afinal o Israel foi para um partido da base dele, e a resposta dele foi demitir o restante do nosso pessoal, era sinal que ele não me queria mais, e eu já estava descontente com o trabalho sendo feito, com minhas emendas não executadas, tomei o meu rumo, respeito ele como governador, mas estou com Petecão e não estou arrependida”, disse.

