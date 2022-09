Gladson confirma edital de concurso do Iapen após as eleições; veja previsão de vagas

Durante o debate promovido pela Rede Amazônica na noite desta terça-feira (27), o governador Gladson Cameli (Progressistas), afirmou que após as eleições, cujo primeiro turno ocorre no próximo domingo (2) e em segundo turno no dia 15, se houver, o Governo vai publicar o edital do concurso Polícia Penal.

“Já está sendo preparado o edital que será lançado após as eleições”, garantiu o governador.

Em recente entrevista ao podcast Papo Informal, o governador disse que devem ser oferecidas cerca de 200 vagas para o cargo de agente.

Em 2020 o Ministério Público do Acre (MPAC) ingressou com uma Ação Civil Pública para a realização do concurso . O pedido, com tutela de urgência, exigia que fossem abertas, no mínimo, 454 vagas em 2022. O prazo levava em consideração a a Lei Complementar 173/2020, que restringia a realização de concursos para a criação de novos cargos até 31 de dezembro de 2021.

A ACP foi uma iniciativa do promotor de Justiça levando em consideração um documento apresentado pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen AC).

No relatório, o órgão atestava a quantidade insuficiente de profissionais no desempenho de tal função nos presídios locais.