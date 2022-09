Homem que tentou matar ex dentro de escola no Acre tem prisão decretada

Na última quarta-feira (14), Jairo da Silva Cordeiro foi preso em flagrante por tentar matar a ex-companheira, Adriana do Nascimento, dentro da Escola Neutel Maia, em Rio Branco. Nesta quinta-feira (15), o homem teve a prisão preventiva decretada durante audiência de custódia.

Adriana é funcionária de serviços gerais na escola e enquanto trabalhava, foi surpreendida pelo ex-companheiro ao levar uma facada no pescoço. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento e levou 15 pontos no local do corte.

Logo após a facada, o homem saiu correndo do local do crime ainda com a faca na cintura, segundo o delegado Alcino Júnior, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) afirmou que, ao tomar conhecimento do ato de violência praticado contra a servidora terceirizada, imediatamente, se colocou à disposição da equipe gestora, que os órgãos de segurança pública foram acionados e estão tomando as devidas providências.

Ainda de acordo com a SEE, a escola possui sistema de segurança com monitoramento por câmeras de vídeo e vigilante, que estava presente na unidade no momento, mas que, infelizmente, não foi possível evitar o ocorrido.