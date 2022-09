URGENTE: homem invade escola no Acre e corta pescoço de ex-mulher

A auxiliar de serviços gerais Adriana do Nascimento Araújo, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homícidio, na manhã desta quarta-feira (14), dentro da Escola Neutel Maia, na Avenida Nações Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Adriana estava separado do ex-companheiro dela identificado como Jairo Cordeiro, e não queria reatar o relacionamento. Não conformado com a negativa da mulher, Jairo, que seria foragido da justiça por ter cortado recentemente a tornozeleira eletrônica, foi até a Escola Neutel Maia, onde Adriana trabalha na limpeza e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima. Após a ação, Jairo fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos a Adriana, que depois de ser atendida, foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região mas não tiveram êxito.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), conseguiu prender Jairo no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, quando ele chegava em casa, depois da tentativa de feminicídio.

O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará a disposição da justiça para responder pelo seu crime.