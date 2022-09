Influenciadora Ludmilla Cavalcante tem candidatura indeferida pelo TRE e entra com recurso

A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante, conhecida nacionalmente pela batalha judicial que trava com o ex-companheiro pela guarda da primeira filha, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último dia domingo (4). A influenciadora informou ao ContilNet que só tomou conhecimento da situação há dois dias.

Ludmilla Cavalcante lançou o seu nome para a disputa do cargo de deputada federal pelo partido Podemos, mas teve sua candidatura indeferida por ausência de requisito de registro, segundo a página DivulgaCand, do TSE.

De acordo com a influenciadora, aconteceu uma falha formal, pois o funcionário do partido esqueceu de juntar uma das certidões negativas. “Só soube do ocorrido há 2 dias, mas a certidão já foi expedida e juntada no processo. Graças a Deus é algo com alta probabilidade resolutiva e estamos confiantes que o mais breve possível vamos ter deferimento”, afirma Ludmilla.

Ludmilla explica que foi uma falha humana, que todos estão sujeitos a passar, tendo em vista que são muitas certidões que precisam reunir. “Todas as minhas foram negativas, inclusive, e é algo que estamos positivos que já vai se resolver”, explica.

Lançamento da candidatura

A influenciadora lançou oficialmente sua candidatura para deputada federal pelo Podemos, através da sua página no Instagram, na data do lançamento, Ludmilla não tinha conhecimento do indeferimento. Em vídeo, Ludmilla contou sua história e sua trajetória, principalmente sobre o processo judicial com relação à guarda da filha Antonella e sobre sua atuação na linha de frente em busca de atendimento de qualidade para crianças dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) através do Sistema Único de Saúde (SUS).