Miss Acre Terra: veja quem participou da coroação de Iasmyne Sampaio; GALERIA DE FOTOS

Aconteceu na noite deste último sábado (17), no Gran Reserva, a escolha da Miss Acre Terra 2022.

Iasmyne Sampaio, eleita Miss Acre em 2014, foi a grande vencedora.

“Há nove anos atrás dei um passo muito importante na minha vida quando participei do Miss Acre 2014. Sendo campeã do concurso estadual fui para o concurso nacional desacreditada por muitos, mas com muita fé e confiança na minha trajetória de esforço e dedicação. Hoje nove anos após o concurso que mudou a minha vida, aceitei mais um desafio, o Miss Terra 2022. Movida a desafios estou me preparando para viver mais um, com uma responsabilidade ainda maior de representar o povo Acreano. E assim quem sabe, ergueremos então destas zonas, um tal canto vibrante e viril que será como a voz do Amazonas ecoando por todo o Brasil”, escreveu a modelo.

Confira a galeria do James Pequeno: