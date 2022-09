Morador de Sena Madureira continua se recuperando de acidente em 2020: “Te amo infinitamente”, diz irmã

Um acidente de trânsito ocorrido em 2020 na Avenida Brasil, em Sena Madureira, mudou radicalmente a vida do Senamadureirense Sérgio Prudêncio da Silva, 49 anos de idade. Naquela ocasião, ele foi encontrado desacordado e, desde então, passou a depender da ajuda de seus familiares.

Sérgio era um homem forte fisicamente e muito dedicado ao trabalho. Em razão da gravidade dos ferimentos, parou completamente suas atividades. Hoje em dia, ele ainda se alimenta por meio de uma sonda.

Já se passaram 1 ano e 4 meses da data do ocorrido. De lá pra cá, Sérgio vem recebendo todo o carinho e atenção da família, principalmente de sua irmã Ingrete Ferreira. Ela está em seu dia-a-dia, levando-o para as consultas, garantindo sua alimentação, dentre outros cuidados. Trata-se de uma demonstração de amor que é aplaudida por muitos, especialmente no momento atual da sociedade em que muitos valores estão sendo escanteados.

Nesta terça-feira (6) em uma postagem no Facebook, Ingrete comentou a situação e, em determinado trecho, disse que jamais o abandonará: “Te amo infinitamente”, frisou. Confira a postagem:

“Hoje faz 16 meses da tragédia que mudou nossas vidas, principalmente a sua meu amor. Meu coração ainda sangra da mesma forma daquele dia sombrio em que te vi sem vida. Hoje já contenho minhas emoções, porque na dor, Deus me ensina a suportar os desertos que necessitamos atravessar. Deus é o único que sabe o tamanho das nossas angústias, mas ele também sabe o imenso AMOR que move eu e você. Ah Sérgio! Como eu sonho com a tua completa recuperação, com a retomada da tua vida, com a tua proteção para comigo (ninguém nunca me

passou a segurança e o Amor de irmão que você me transmite). Não sei quantos

dias, meses, anos eu ainda vou esperar, é fato que estarei sempre segurando sua

mão, sabe por que? Porque você é meu orgulho de irmão! Te amo infinitamente”.

Bianca Pinheda comentou a postagem: “Você demonstra o verdadeiro significado da palavra Amor. Orgulho eu tenho mesmo é de você”.

Sérgio Prudêncio morava em Sena Madureira, mas em face do acidente atualmente ele se encontra em Rio Branco.