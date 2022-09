Morre Hailé Pinheiro, ex-presidente do Goiás Esporte Clube

Morreu no final da manhã desta quarta-feira (7), às 11h30, o ex-presidente do Goiás Esporte Clube, Hailé Pinheiro. Ele tinha 86 anos e lutava contra um câncer na garganta, no entanto, até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Segundo informações oficiais divulgadas pelo clube, Pinheiro morreu em casa, acompanhado da família.

Goiano e nascido em Itaberaí (GO), Hailé Selassié de Goiás Pinheiro foi o maior dirigente da história do Goiás Esporte Clube. É considerado também um dos principais nomes à frente do futebol goiano.

Ele assumiu a presidência do clube, pela primeira vez, com apenas 26 anos, em 1963. O ex-dirigente estava à frente de funções de chefia do esmeraldino há 60 anos, seu último cargo foi o de presidente do Conselho Deliberativo.

Em 2020, ele chegou a ser internado com Covid-19. O velório de Hailé Pinheiro será no estádio que leva seu nome, conhecido popularmente como Estádio da Serrinha, no Setor Bela Vista, área nobre da capital goiana.