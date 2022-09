Para torcer: entenda e aprenda música da Seleção para a Copa no Catar

Uma das maiores críticas ao futebol brasileiro sempre foi a pouca criatividade musical da torcida em jogos da seleção. Afinal, diferente do que vemos – e ouvimos – em partidas de clubes, a variedade e a qualidade dos cânticos entoados nas arquibancadas, para incentivar a equipe canarinho, ficava a desejar. Mas, na Copa do Mundo de 2018, as coisas finalmente começaram a mudar.

Um grupo de torcedores, chamado Movimento Verde e Amarelo e liderado por Luiz Carvalho, foi até a Rússia incentivar a seleção brasileira. E, em seguida, criaram um dos melhores hits da Copa do Mundo. Afinal, provavelmente você já deve ter cantado ou ouvido: “58 foi Pelé, em meia dois foi o Mané…” Mas, será que você entende todo o significado da música? Como faltam pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo do Catar, destrinchamos toda a letra criada em 2018, que conta em detalhes a história da seleção brasileira no torneio. Confira a matéria completa no site SportLife, parceiro do Metrópoles.