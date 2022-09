Sejusp abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) abre licitação de pregão eletrônico 367/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos (Solução de Rádio Digital de Banda Larga, Banco de baterias de 1Kav e Rack 24U Outdoor para Torres), para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre através do convênio nº 893856/2019 – Fortalecer as Unidades de Segurança Pública do Estado do Acre por meio da Ampliação do Sistema de Comunicação Digital no Município de Rio Branco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 26 de setembro de 2022, 07:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.