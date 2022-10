Derrotado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição, obteve mais 70,30% (287.638 votos) de votos no Acre, contra 29,70% (121.496 votos) de Lula, que foi eleito presidente do Brasil neste domingo (30), no segundo turno das eleições gerais.

No 1º turno Bolsonaro obteve no Acre, 62, 50% e Lula 29, 26%. Mesmo elevando a porcentagem, O Acre perdeu o status de estado mais bolsonarista do país, conquistado nas eleições de 2018 para Rondônia, onde Bolsonaro obteve 70,66 %.