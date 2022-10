Acreano Marcelo Bimbi diz que falou com Nicole Bahls após acusação de agressão

Em conversa com o jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular desse domingo (30/10), Bimbi afirmou: “O único momento em que chorei foi com uma ligação que recebi dela [Nicole].”

Questionado pelo jornalista se Nicole duvidou do ex-marido, Marcelo Bimbi disse: “Em nenhum momento. Ela nem perguntou se eu fiz porque ela me conhece. Foram sete anos, nunca levantei a voz. Não foram sete dias nem sete meses. Foram sete anos. Então, isso me doeu. Ser acusado dessa forma me doeu.”

Entenda o caso

O ex-marido de Nicole Bahls foi acusado de agredir uma mulher em Belém. A vítima, chamada Letícia, participou do programa A Tarde É Sua e deu sua versão para o caso. Segundo ela, o campeão do Power Couple 4 foi detido porque desacatou um policial.

“Ele me agrediu verbalmente, eu falei que não era aquilo que ele estava falando e disse que iria embora. Aí ele me puxou pelo cabelo querendo me colocar para fora, sendo que minhas coisas estavam no quarto. Para me salvar dele desse puxão de cabelo, mordi o peito dele e me joguei na cama para mandar uma mensagem para a minha tia ir me pegar no hotel. Foi aí que ele me deu um soco nas costas e disse que era para revidar a mordida. Eu falei para ele que isso não se faz, que eu ia ligar para a polícia”, contou ela.

“Fui para a sacada do hotel, ele me puxou querendo resistir comigo, eu falei: ‘Não faz isso, me dá o meu celular, não vai quebrar o meu celular’. Meu celular tem uma segurança que se apertar 5 vezes manda uma mensagem para minha mãe e minha tia dizendo que eu preciso de ajuda. Minha mãe e minha tia me ligaram, foi quando falei para elas. Minha mãe falou para eu ligar para polícia. Liguei, a polícia foi lá, conversou comigo, perguntou se eu queria fazer isso mesmo e eu disse que sim. O policial foi conversar com ele, ele desacatou e foi ao camburão”, declarou.