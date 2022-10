Anitta coloca à venda por R$ 10 milhões mansão do ‘quarto do sexo’

A famosa mansão de Anitta no Rio, avaliada em R$ 10 milhões, está à venda. Conhecida por ter recebido muitos famosos e festas badaladas, a casa da cantora, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, terá um novo dono em breve.

Esta coluna de Splash descobriu que a “poderosa” anunciou hoje a venda da mansão em uma imobiliária e já está com uma nova casa no Brasil, em outro bairro do Rio de Janeiro.

O imóvel, de 620 m² de área construída, foi comprado por Anitta em 2014 e já serviu de cenário do clipe da música “Indecente”, gravado com transmissão ao vivo no canal da artista no Youtube. Juliette, logo após se tornar campeã do “BBB 21” morou no local.

A mansão tem quatro suítes, closet, sala de estar, sala de jantar, jardim e teve a decoração com cores, pop art e grafite planejadas pela designer de interiores Amanda Ambrósio e a arquiteta Paula Ambrósio, do Estúdio Decore.

As profissionais se inspiraram no lado lúdico para decorar a ampla sala de estar com paredes de tijolos de demolição e quadros com imagens coloridas de Anitta, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Madonna e até Homer Simpson.

Outro destaque da casa é o “quarto do sexo” de Anitta: um cômodo com luzes neon, uma cama enorme e diversos brinquedos e acessórios eróticos. Gkay já fez um “tour” pelo local.

A parte externa, local em que Anitta promoveu muitas festas, tem piscina aquecida, churrasqueira, spa particular e um amplo jardim para seus cachorros circularem livremente.

O condomínio conta com salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates e até um octógono de MMA.