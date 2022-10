Após polêmicas, Marcelo Bimbi grava vídeo ao lado de advogado esclarecendo acusações; assista

Na tarde desta quarta-feira (26), o modelo acreano Marcelo Bimbi utilizou seu Instagram para esclarecer aos seus mais de 600 mil seguidores e amigos as polêmicas envolvendo seu nome. Na companhia do advogado Raul Moreira, Marcelo Bimbi apresentou documentos alegando que não existe nenhuma denúncia de ‘desacato’ aos policias do Pará. No vídeo, o acreano diz que seu advogado teve acesso às câmeras de segurança e não consta resistência e desacato por sua parte.

Marcelo ainda fala sobre a suposta agressão à ‘paraense não identificada’ nas matérias jornalísticas. Segundo Bimbi, não houve violência e também não foi solicitado exame de corpo de delito na suposta vítima: “Fui de livre espontânea vontade. Inclusive, eu cheguei a ligar para a PM, fui prestar depoimentos e, logo em seguida, fui liberado. Se eu fosse algum agressor, estava detido até agora”, destacou Bimbi.

Finalizando, Bimbi agradeceu aos amigos pelas inúmeras mensagens que recebeu e também disse que já tranquilizou sua família. Marcelo ainda explicou sobre os posts nos stories, que iniciou toda a polêmica na madrugada do ocorrido. “Tive um momento de pânico e fui às redes sociais, nunca me vi dentro de um camburão, nunca fiz nada para estar ali, foi uma situação nova e fiquei com medo. Falei algumas coisas demais, mas estou bem, não triscaram um dedo em mim, está tudo bem”, finalizou o modelo acreano.

Veja o vídeo na íntegra: