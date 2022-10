Auxílio Brasil dobrado em novembro; veja quem tem direito ao valor de R$ 1,2 mil

O Auxílio Brasil, via de regra, possui o valor temporário de até R$ 600 e é pago para famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda familiar de até R$ 105, e para famílias em situação de pobreza, que é o caso daquelas com renda familiar entre R$ 105,01 e R$ 210.

A quantia de R$ 600 está prevista para vigorar até dezembro de 2022. Porém, alguns casos podem elevar esse valor já em 2022. Conforme a Lei nº 14.284/2021, os quatro benefícios básicos do Auxílio-Brasil são:

BSP (Benefício de Superação da Extrema Pobreza)

O objetivo desse benefício é fazer com que as famílias superem a linha de extrema pobreza, que é de R$ 105 por pessoa. Aquelas famílias em que a renda for menor que esse valor, terão direito a um adicional, que é de no mínimo R$ 25 por pessoa.

BComp (Benefício Compensatório de Transição)

Em algumas situações, as famílias que tinham o bolsa família tiveram redução no valor do benefício, uma vez que as regras do Auxílio Brasil são diferentes. Nesses casos, as famílias terão direito a um valor compensatório.