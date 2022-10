Bocalom recebe promotores para tratar de políticas para idosos, crianças e adolescentes

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom recebeu, na tarde dessa quinta-feira (13), coordenadores de Casas de Acolhimento, promotores da infância, adolescência e do idoso do Ministério Público do Estado, além do juiz Wagner Alcântara, da segunda Vara da Infância e Adolescência da comarca de Rio Branco. Em discussão, políticas públicas para melhorias no atendimento e acolhimento desse público-alvo.

O juiz de direito, Wagner Alcântara, disse que acredita que terão boas novidades no ano que vem, para as crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados.

“Um serviço de acolhimento que seja acolhedor de fato.”

Segundo a promotora Vanessa Macêdo, Rio Branco é uma das capitais do país que está envelhecendo. Estima-se que até 2030 essa população terá o dobro que existe hoje. A promotora defende que, além da construção de mais abrigos, outro projeto importante a ser feito seria construir o Centro Dia, uma casa em forma de creche para os idosos.

“O Centro Dia seria o local ideal, onde as pessoas idosas que não tem condições de permanecerem sozinhas nas suas residências e que às famílias não tem condições de cuidar dessas pessoas durante o dia, pois eles ficariam nesse local apropriado.”

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância de cuidar dos idosos.

“É fundamental e eu estou muito feliz de poder participar juntamente com o Ministério Público para podermos criar o máximo possível de condições para cuidar dos nossos idosos”, finalizou.